Россияне бросились избавляться от взятых в ипотеку квартир

Россияне стали вдвое чаще избавляться от квартир для закрытия ипотеки

Россияне стали вдвое чаще избавляться от квартир, взятых в ипотеку. О том, что граждане фактически бросились это делать, со ссылкой на данные Центробанка сообщили «Известия».

По информации регулятора, в период с октября по декабрь минувшего года объем ипотечных кредитов, которые заемщики досрочно погасили за счет продажи жилья, составил 425 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2024-го. В общей сложности за 2025-й россияне погасили ипотеку через продажу недвижимости на сумму 1,3 миллиарда рублей. Таким образом, около трети от общей части суммы пришлось именно на последний квартал года.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, увеличение количества таких сделок может косвенно указывать на финансовые трудности заемщиков. В результате продажи жилья по рыночной цене им удается погасить долг, отметил он.

Опрошенные газетой эксперты связали рост таких продаж с тем, что в 2023 году банки массово выдавали ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. На данный момент часть жилищных кредитов начинает переходить в просрочку: согласно данным ЦБ, к концу прошедшего года объем проблемной ипотеки вырос вдвое, до 205 миллиардов рублей.

Менеджер продукта «Ипотека» сервиса «Сравни» Екатерина Сташкова объяснила, что россияне избавляются от ипотечных квартир в крайнем случае, когда снижение доходов приводит к тому, что оплата регулярного платежа становится непосильной — например, после потери работы, бонусов, выхода в декретный отпуск либо в связи с болезнью основного кормильца семьи. Арбитражный управляющий Илья Усынин уточнил, что заемщики самостоятельно продают квартиру, чтобы дело не дошло до суда, который чреват дополнительными издержками. Кроме того, продажа заложенного жилья позволяет не портить кредитную историю, добавил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

Ранее стало известно, что ипотека оказалась непопулярна среди россиян, относящихся к поколению Z — от 18 до 30 лет.