Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 16 марта 2026

Россияне бросились избавляться от взятых в ипотеку квартир

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне стали вдвое чаще избавляться от квартир, взятых в ипотеку. О том, что граждане фактически бросились это делать, со ссылкой на данные Центробанка сообщили «Известия».

По информации регулятора, в период с октября по декабрь минувшего года объем ипотечных кредитов, которые заемщики досрочно погасили за счет продажи жилья, составил 425 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2024-го. В общей сложности за 2025-й россияне погасили ипотеку через продажу недвижимости на сумму 1,3 миллиарда рублей. Таким образом, около трети от общей части суммы пришлось именно на последний квартал года.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, увеличение количества таких сделок может косвенно указывать на финансовые трудности заемщиков. В результате продажи жилья по рыночной цене им удается погасить долг, отметил он.

Опрошенные газетой эксперты связали рост таких продаж с тем, что в 2023 году банки массово выдавали ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. На данный момент часть жилищных кредитов начинает переходить в просрочку: согласно данным ЦБ, к концу прошедшего года объем проблемной ипотеки вырос вдвое, до 205 миллиардов рублей.

Материалы по теме:
В России объяснили рост просрочек по ипотеке
В России объяснили рост просрочек по ипотеке
24 февраля 2026
Россиянам назвали неочевидную причину для отказа в ипотеке
Россиянам назвали неочевидную причину для отказа в ипотеке
27 февраля 2026

Менеджер продукта «Ипотека» сервиса «Сравни» Екатерина Сташкова объяснила, что россияне избавляются от ипотечных квартир в крайнем случае, когда снижение доходов приводит к тому, что оплата регулярного платежа становится непосильной — например, после потери работы, бонусов, выхода в декретный отпуск либо в связи с болезнью основного кормильца семьи. Арбитражный управляющий Илья Усынин уточнил, что заемщики самостоятельно продают квартиру, чтобы дело не дошло до суда, который чреват дополнительными издержками. Кроме того, продажа заложенного жилья позволяет не портить кредитную историю, добавил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

Ранее стало известно, что ипотека оказалась непопулярна среди россиян, относящихся к поколению Z — от 18 до 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    США превратили «Бородавочников» в охотников за БПЛА для «Эпической ярости»

    Названы самые стильные мужчины на «Оскаре»

    «Газпром» собрался выпускать стиральные машины на заводе Bosch

    С балкона многоэтажки в столице региона России свис человек и попал на видео

    На Украине заявили об использовании Россией дронов с ИИ при ударах по Киеву

    В США заявили о закладке фундамента для возвращения России на Олимпийские игры

    Появилась новая информация о попавших под винты речного трамвая в Москве

    Chery свернул продажи популярного кроссовера в России

    В Москве в массовом ДТП пострадал ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok