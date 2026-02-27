Реклама

Экономика
15:56, 27 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали неочевидную причину для отказа в ипотеке

Депутат Панеш: Банк может отказать в ипотеке из-за наличия кредитной карты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк может отказать в ипотеке, если у потенциального заемщика есть открытая кредитная карта. Неочевидную причину отрицательного ответа на заявку назвал россиянам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с «Газетой.ru».

Подозрение у банка вызовет даже кредитка без долгов. Депутат пояснил, что финансовые организации видят в этом обязательства, которые человек может активировать в любой момент — они напрямую влияют на показатель долговой нагрузки. И именно этот параметр сейчас является главным фильтром при выдаче ипотеки.

«Представьте: у человека официальный доход 100 тысяч рублей в месяц. У него есть одна кредитная карта, по которой он должен 50 тысяч. И есть вторая, забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. Когда такой человек обращается за ипотекой, банк в своих расчетах складывает и текущий долг, и весь доступный лимит по второй карте. То есть в глазах банка человек должен не 50 тысяч, а 250 тысяч рублей», — пояснил Панеш.

В связи с этим парламентарий посоветовал россиянам перед подачей заявки на ипотеку закрыть все кредитные карты — так банки предложат более выгодные условия и, скорее всего, одобрят заем. Однако процедура закрытия может занять от 30 до 60 дней, предупредил Панеш.

Ранее стало известно, что большинству россиян не хватает накоплений на первоначальный взнос по ипотеке.

