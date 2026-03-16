Россиянин объяснил свою переписку с ЦРУ

Петербуржец Карташов получил 14 лет колонии за сотрудничество с ЦРУ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя Ивана Карташова, сотрудничавшего с ЦРУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в госизмене. Ему также назначен штраф в 400 тысяч рублей. Процесс над ним прошел в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно» на материалах дела.

Карташов признал фактические обстоятельства, но заявил, что хотел обмануть американскую сторону и получить деньги. Он настаивает, что Родину не предавал. По данным следствия, петербуржец вступил в переписку с ЦРУ, так как был несогласен с политическим курсом страны и проводимой СВО, а также хотел сменить государственный режим в стране. Он обратился к гражданину России с просьбой свести его с сотрудниками иностранных спецслужб, чтобы продать документацию закрытого характера в отношении определенного объекта и комплексов БПЛА.

Однако о планах Карташова стало известно российским спецслужбам, в ходе оперативного эксперимента была задокументирована его переписка с ЦРУ и пересылка им электронных файлов.

