Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 16 марта 2026

Россиянин объяснил свою переписку с ЦРУ

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя Ивана Карташова, сотрудничавшего с ЦРУ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в госизмене. Ему также назначен штраф в 400 тысяч рублей. Процесс над ним прошел в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно» на материалах дела.

Карташов признал фактические обстоятельства, но заявил, что хотел обмануть американскую сторону и получить деньги. Он настаивает, что Родину не предавал. По данным следствия, петербуржец вступил в переписку с ЦРУ, так как был несогласен с политическим курсом страны и проводимой СВО, а также хотел сменить государственный режим в стране. Он обратился к гражданину России с просьбой свести его с сотрудниками иностранных спецслужб, чтобы продать документацию закрытого характера в отношении определенного объекта и комплексов БПЛА.

Однако о планах Карташова стало известно российским спецслужбам, в ходе оперативного эксперимента была задокументирована его переписка с ЦРУ и пересылка им электронных файлов.

Ранее сообщалось, что суд в Хабаровске заключил под стражу сотрудника государственного учреждения, обвиняемого в госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok