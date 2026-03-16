Религиозный ролик довел россиянина до судимости

В Дагестане мужчина получил условный срок за публикацию экстремистского ролика

В Республике Дагестан жителя Цумадинского района приговорили к двум годам условного срока по делу о призывах к экстремизму. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2024 году житель села Ургула по фамилии Абдулатипов в своем публичном канале в соцсети Telegram опубликовал видеоролик религиозного характера, в котором содержались экстремистские высказывания и призывы к насилию по отношению к представителям другой веры. В итоге мужчина отделался условным сроком с лишением права публиковать в течение года что-либо в сети Интернет.

Ранее жительницу Кемеровской области оштрафовали за опубликованную семь лет назад фотографию.