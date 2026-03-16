Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 16 марта 2026Силовые структуры

Религиозный ролик довел россиянина до судимости

В Дагестане мужчина получил условный срок за публикацию экстремистского ролика
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: VADZIM SHUBICH / Shutterstock / Fotodom

В Республике Дагестан жителя Цумадинского района приговорили к двум годам условного срока по делу о призывах к экстремизму. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, в 2024 году житель села Ургула по фамилии Абдулатипов в своем публичном канале в соцсети Telegram опубликовал видеоролик религиозного характера, в котором содержались экстремистские высказывания и призывы к насилию по отношению к представителям другой веры. В итоге мужчина отделался условным сроком с лишением права публиковать в течение года что-либо в сети Интернет.

Ранее жительницу Кемеровской области оштрафовали за опубликованную семь лет назад фотографию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok