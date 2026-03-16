17:47, 16 марта 2026Авто

Российский рынок лишился еще одного автомобиля

Bestune подтвердил завершение продаж кроссовера T55 в России
Марина Аверкина

Фото: FAWFTW / Wikimedia Commons

Российский рынок лишился еще одного автомобиля: компания Bestune приняла решение завершить продажи бюджетного кроссовера T55 в России. Информацию Telegram-каналу «Китайские автомобили» подтвердили в пресс-службе марки.

На официальном сайте исчезла страница модели, а в онлайн-каталоге для заказа доступны только три автомобиля, выпущенные в 2023 году.

Переднеприводный кроссовер оснащался полуторалитровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Стоимость машины без учета специальных предложений — 2 494 000 рублей.

Ранее стало известно, что в России больше не продается самый востребованный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max. На официальном сайте исчезла страница модели, а в онлайн-каталоге для заказа доступны только два автомобиля.

