«Ростех» сможет самостоятельно выбирать данные из отчета для публикации

Путин подписал указ, касающийся публикации данных из годового отчета «Ростеха»

Госкорпорации «Ростех» сможет самостоятельно определять состав и объем информации из годового отчета, предназначенной для публикации в интернете. Об этом говорится в подписанном 16 марта указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на официальном портале опубликования правовых актов.

Выбирать данные для размещения «Ростеху» разрешили в том числе на фоне изменений, внесенных в указ главы государства от 2024 года, касающийся «экономически значимых организаций (ЭЗО) и некоторых иных лиц», которые имеют право не раскрывать информацию о деятельности, отмечает «Коммерсантъ».

ЭЗО могут не публиковать те данные, которые обязаны раскрываться по закону об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, аудиторской деятельности и других.

Ранее сообщалось, что для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.