Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 16 марта 2026Экономика

«Ростех» сможет самостоятельно выбирать данные из отчета для публикации

Путин подписал указ, касающийся публикации данных из годового отчета «Ростеха»
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госкорпорации «Ростех» сможет самостоятельно определять состав и объем информации из годового отчета, предназначенной для публикации в интернете. Об этом говорится в подписанном 16 марта указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на официальном портале опубликования правовых актов.

Выбирать данные для размещения «Ростеху» разрешили в том числе на фоне изменений, внесенных в указ главы государства от 2024 года, касающийся «экономически значимых организаций (ЭЗО) и некоторых иных лиц», которые имеют право не раскрывать информацию о деятельности, отмечает «Коммерсантъ».

ЭЗО могут не публиковать те данные, которые обязаны раскрываться по закону об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, аудиторской деятельности и других.

Ранее сообщалось, что для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям: суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok