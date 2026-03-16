Сроки падения цен на нефть ниже 80 долларов предсказали

Минфин США: Через несколько месяцев нефть будет стоить меньше 80 долларов

Министр финансов США Скотт Бессент спрогнозировал дальнейшее развитие событий с ценами на нефть. Соответствующее заявление он сделал в ходе его интервью каналу CNBC.

По мнению американского чиновника, те скачки котировок, которые имеют место сейчас, носят временный характер. Бессент полагает, что через несколько месяцев стоимость нефти опустится и составит меньше 80 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти сорта Urals, поставляемой в Индию, поднялась до рекордных значений после того, как США разрешили этой стране БРИКС приобретать данный энергоноситель. На 13 марта стоимость Urals на западном побережье Индии составила 98,93 доллара за баррель.

В свою очередь, заместитель министра торговли и промышленности Раджеш Агравал заявил, что в марте 2026 года страна увеличила объемы импорта российской нефти.