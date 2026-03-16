Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 16 марта 2026Мир

США перебросили военные самолеты в Восточную Европу

Digi24: США перебросили три самолета Boeing KC-135 Stratotanker в Румынию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Соединенные Штаты в воскресенье, 15 марта, перебросили три самолета Boeing KC-135 Stratotanker в Румынию. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолеты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в ближайшее время в страну планируется перебросить радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен американских военных.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США могут направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране. По словам источников, Румыния также собирается одобрить запрос США о временном размещении истребителей на черноморской авиабазе Михаил Когэлничану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok