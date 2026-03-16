17:02, 16 марта 2026Наука и техника

США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране

TWZ: После удара ракетой ATACMS подлодка проекта «Варшавянка» в Иране утонула
Иван Потапов
Кадр: @CENTCOM / X

После удара американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — типа Kilo) российского производства затонула, пишет TWZ.

Об уничтожении иранской субмарины ударом ATACMS заявил председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна. По данным TWZ, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана — подводных кораблей проектов Fateh и Ghadir.

Ранее издание сообщило, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» российского производства утонула из-за удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

Иранская сторона располагала тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir. Субмарина проекта Tareq являлась крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок. Длина подлодок составляла 74 метра, они могли нести 18 торпед и сутками оставаться под водой.

