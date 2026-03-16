Стало известно о маскировке мин ВСУ под растительность

РИА Новости: ВСУ маскируют самодельные мины под растительность

Командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Хищник рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют самодельные мины. Его слова приводит РИА Новости.

Хищник сообщил, что подобные устройства российские военные встретили во время выдвижения к позициям. По его словам, солдаты ВСУ маскируют самодельные мины под растительность.

«Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-"цветы". Они представляют собой металлический заостренный конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять в зоне спецоперации мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Об этом рассказал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.