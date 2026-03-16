СБУ возбудила уголовное дело против националистки Барабаш за критику ведомства

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против украинской националистки Марии Барабаш за критику действий ведомства, включая его высшее руководство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Барабаш разоблачала их военные преступления, в том числе против подчиненного личного состава», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщается, СБУ возбудила уголовное дело против Барабаш по статье 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также заговор с целью совершения таких действий», согласно которой публичное распространение материалов наказывается лишением свободы сроком до трех лет лишения свободы. По словам силовиков, националистка также активно критиковала командира 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Ширяева и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.