19:51, 16 марта 2026

Стало известно об уголовном деле против критиковавшей СБУ украинской националистки

Алевтина Запольская
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против украинской националистки Марии Барабаш за критику действий ведомства, включая его высшее руководство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Барабаш разоблачала их военные преступления, в том числе против подчиненного личного состава», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщается, СБУ возбудила уголовное дело против Барабаш по статье 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также заговор с целью совершения таких действий», согласно которой публичное распространение материалов наказывается лишением свободы сроком до трех лет лишения свободы. По словам силовиков, националистка также активно критиковала командира 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Ширяева и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Все новости
