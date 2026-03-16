Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против украинской националистки Марии Барабаш за критику действий ведомства, включая его высшее руководство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Барабаш разоблачала их военные преступления, в том числе против подчиненного личного состава», — подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщается, СБУ возбудила уголовное дело против Барабаш по статье 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также заговор с целью совершения таких действий», согласно которой публичное распространение материалов наказывается лишением свободы сроком до трех лет лишения свободы. По словам силовиков, националистка также активно критиковала командира 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Ширяева и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о задержаниях высокопоставленных офицеров СБУ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.