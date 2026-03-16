Свистящие Су-57 заметили в Алжире

Очевидцы заметили пару истребителей Су-57 в Алжире

Пару истребителей пятого поколения Су-57 заметили в Алжире. Самолеты российского производства опознали по звуку двигателей, пишет «Российская газета».

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий полет двух самолетов, которые издают характерный для Су-57 свистящий звук. Также российская разработка угадывается в обводах машин. Утверждается, что очевидцы запечатлели истребители над Алжиром.

Telegram-канал «Война история оружие» отметил, что при увеличении отдельных кадров записи можно рассмотреть цвета опознавательного знака Военно-воздушных сил Алжира.

В феврале западный журнал Military Watch Magazine писал, что Франция отказалась предоставить Индии доступ к исходному коду программного обеспечения истребителя Rafale. По словам автора, это дает новый шанс для Су-57Э.

В том же месяце министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю Су-57Э. Также он сообщил о наличии контрактов.