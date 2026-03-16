Токаева поздравили с проведением референдума по Конституции

Президент Узбекистана Мирзиеев поздравил Токаева с проведением референдума

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по проекту Конституции. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана. В ходе беседы Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан», — указано в сообщении пресс-службы.

Мирзиеев, как отмечается, заявил, что результаты референдума демонстрируют доверие казахстанского народа к проводимым реформам под руководством Токаева.

Ранее президент Казахстана заявил, что следующие выборы лидера государства пройдут в 2029 году согласно действующей Конституции страны.