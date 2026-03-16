Трамп назвал условие будущей сделки с Ираном

Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия обязательным условием для сделки

Президент США Дональд Трамп прокомментировал, на каких условиях может быть заключена сделка с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия обязательным условием для сделки. «Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается. А дальше, сверх этого, будет много других вещей», — отметил он.

Американский лидер добавил, что Иран хочет возобновить диалог с США, однако якобы к ним не готов. При этом Трамп сообщил о диалоге двух стран на дипломатическом уровне. Он также не стал объявлять о завершении операции против Ирана и не стал объявлять планы насчет потенциальной наземной операции в стране.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Одна из этих стран уже отказала ему в этой просьбе.