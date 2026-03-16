Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 16 марта 2026

Трамп опроверг сообщения о крушении американских самолетов-заправщиков

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о крушении пяти американских самолетов-заправщиков не соответствуют действительности. Об этом лидер Соединенных Штатов написал в социальной сети Truth Social.

По словам политика, сейчас в эксплуатации находятся четыре из пяти самолетов, которые якобы были сбиты. «Пять американских самолетов-заправщиков, которые якобы были сбиты и сильно повреждены ... находятся в эксплуатации, за исключением одного, который скоро поднимется в небо», — говорится в сообщении.

Трамп также обвинил Иран в том, что он использует искусственный интеллект, чтобы дезинформировать людей. При этом американский лидер признал, что Тегеран использует ИИ «довольно эффективно».

О том, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе имени принца Султана, 14 марта сообщала газета The Wall Street Journal.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok