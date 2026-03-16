Трамп опроверг сообщения о крушении американских самолетов-заправщиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о крушении пяти американских самолетов-заправщиков не соответствуют действительности. Об этом лидер Соединенных Штатов написал в социальной сети Truth Social.

По словам политика, сейчас в эксплуатации находятся четыре из пяти самолетов, которые якобы были сбиты. «Пять американских самолетов-заправщиков, которые якобы были сбиты и сильно повреждены ... находятся в эксплуатации, за исключением одного, который скоро поднимется в небо», — говорится в сообщении.

Трамп также обвинил Иран в том, что он использует искусственный интеллект, чтобы дезинформировать людей. При этом американский лидер признал, что Тегеран использует ИИ «довольно эффективно».

О том, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе имени принца Султана, 14 марта сообщала газета The Wall Street Journal.