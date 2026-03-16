Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 16 марта 2026Мир

Трамп похвастался своими пророчествами

Трамп заявил, что предсказал теракт 11 сентября и много других событий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что он предсказал многие события, включая теракт 11 сентября. О пророческих способностях он заявил в ходе выступления на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

«Я предсказал много вещей. Усама бен Ладен, уничтожение Всемирного торгового центра — я это предсказал», — сказал глава государства.

Он также пожаловался, что союзники США не помогают стране в войне с Ираном, что он тоже предвидел. «Я предсказал все это очень давно», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США сказал, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что США не могут положиться на часть партнеров. «Они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok