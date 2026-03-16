Трамп похвастался своими пророчествами

Трамп заявил, что предсказал теракт 11 сентября и много других событий

Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что он предсказал многие события, включая теракт 11 сентября. О пророческих способностях он заявил в ходе выступления на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

«Я предсказал много вещей. Усама бен Ладен, уничтожение Всемирного торгового центра — я это предсказал», — сказал глава государства.

Он также пожаловался, что союзники США не помогают стране в войне с Ираном, что он тоже предвидел. «Я предсказал все это очень давно», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США сказал, что нежелание ряда стран подключиться к коалиции по Ормузскому проливу показывает, что США не могут положиться на часть партнеров. «Они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал», — сообщил он.