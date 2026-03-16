Трамп порассуждал о жизни на Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 16 марта 2026Мир

Трамп заявил, что на Украине не должны жить люди
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине не должны жить люди. Его речь транслировал телеканал Fox News.

Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут, — сказал он (цитата по РИА Новости). Глава Белого дома также признался, что не знает, смог бы он там жить.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Он отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

В начале марта Трамп рассказал, что урегулирование конфликта на Украине на подходе. «Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил Трамп. Он добавил, что задача по урегулированию этого конфликта является очень трудной, а сама возможность договоренности была «близка множество раз».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok