Трамп порассуждал о жизни на Украине

Трамп заявил, что на Украине не должны жить люди

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине не должны жить люди. Его речь транслировал телеканал Fox News.

Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут, — сказал он (цитата по РИА Новости). Глава Белого дома также признался, что не знает, смог бы он там жить.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Он отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

В начале марта Трамп рассказал, что урегулирование конфликта на Украине на подходе. «Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил Трамп. Он добавил, что задача по урегулированию этого конфликта является очень трудной, а сама возможность договоренности была «близка множество раз».