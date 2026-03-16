Три бренда неожиданно подняли цены на машины в России

Стоимость автомобилей BAIC, Tenet и «Москвич» выросла для россиян

Шесть автомобильных брендов скорректировали цены на свою продукцию в России, причем в трех случаях речь идет о повышении стоимости машин. Рост затронул модели от BAIC, Tenet и «Москвича», сообщает «Автостат».

Так, в первой половине марта китайский BAIC изменил стоимость сразу трех моделей в сторону увеличения. Седан U5 Plus (в российских прайс-листах теперь Ю5 Плюс) прибавил в цене 61 тысячу рублей. Внедорожник BJ60 (БиДжей60) стал дороже на 100 тысяч, а кроссовер X55 (Икс55) прибавил от 100 до 150 тысяч рублей.

Марка Tenet также повысила цены для двух своих моделей. Кроссовер T4 2026 модельного года в комплектации «Лайн» подорожал на 20 тысяч рублей. На эту же сумму увеличилась стоимость T8.

«Москвич» увеличил цену кроссовера под индексом «3». В базовой версии «Стандарт плюс» с механической коробкой передач автомобиль прибавил 58 тысяч рублей. Комплектация с вариатором подорожала на 64 тысячи рублей, а версия «Комфорт» — на 65 тысяч.

Три марки за это же время, напротив, снизили цена на некоторые модели. Так, Omoda C7 потерял в стоимости 230 тысяч рублей во всех доступных исполнениях. Бренд GAC снизил ценник на минивэн М8. Версия GX подешевела на 250 тысяч рублей, а более оснащенное исполнение GX Premium стало доступнее на 300 тысяч. Кроссовер Exeed RX также стал более выгодным приобретением для россиян. Модификация «Городской» потеряла в цене 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России неожиданно подешевел кроссовер китайского бренда Jaecoo. Речь про флагманский J8.