В России резко подешевел один китайский кроссовер

Флагманский Jaecoo J8 подешевел для россиян на 200 тысяч рублей

В России неожиданно подешевел кроссовер китайского бренда Jaecoo. Речь про флагманский J8, все комплектации которого снизились сразу на 200 тысяч рублей, пишут «Автоновости дня».

В результате базовая версия «Комфорт» 2024 модельного года теперь обойдется россиянам в 4 074 000 рублей. Стоимость исполнения «Престиж» снизилась до 4 524 000 рублей, а топовый «Престиж+» предлагается за 4 824 000. Кроссовер 2025 года в комплектации «Комфорт» предлагается за 4 419 000 рублей. Версия «Престиж» стоит 4 869 000 рублей, а «Престиж+» — 5 179 000.

Все модификации оснащены двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 249 лошадиных сил, работающим в паре с семидиапазонным «роботом». Привод у всех версий исключительно полный. Однако конструкция трансмиссии различается. В комплектациях «Комфорт» и «Престиж» используется стандартная система с одной многодисковой муфтой, отвечающей за подключение задних колес и автоматическое распределение тяги, без возможности раздельного управления колесами сзади.

Исполнение «Престиж+» оснащается более совершенным интеллектуальным приводом AWD Torque-Vectoring. Главное отличие этой системы от стандартной заключается в наличии двух независимых муфт на полуосях, размещенных в корпусе заднего редуктора. Такая схема позволяет перераспределять крутящий момент между левым и правым задним колесом в индивидуальном порядке. Также в конструкции заднего дифференциала предусмотрена кулачковая муфта, которая отключает связь редуктора с карданным валом, когда необходимость в полном приводе отсутствует.

Ранее стало известно, что популярный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max больше недоступен к покупке для россиян. На официальном сайте исчезла страница модели.