Турист согласился на расслабляющий массаж от трансгендера в Таиланде и лишился денег

Трансгендерная женщина обокрала туриста из Японии в отеле Таиланда

Турист из Японии приехал в отпуск в Таиланд, согласился на расслабляющий массаж от трансгендерной женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и лишился денег. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

13 марта владелец ресторана в Японии познакомился с трансгендером на Уокинг-стрит в Паттайе. Он привел знакомого в отель и отправился в душ. Вскоре японец обнаружил, что новый знакомый обокрал его, так как из кошелька пропали 2 тысячи батов (4,9 тысячи рублей). Турист поссорился с массажистом, в итоге тот начал вести себя агрессивно и разбил стеклянную дверь в комнате.

В страхе путешественник выбежал из номера, а во время побега обронил еще 9 тысяч батов (22,4 тысячи рублей), которые, по его словам, также подобрал злоумышленник. Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам полиции. На данный момент офицеры отсматривают материал с камер видеонаблюдения и устанавливают местонахождение вора.

Ранее турист выбежал голышом из номера и попросил защиты от трансгендеров в Таиланде. Уточняется, что мужчина познакомился на местном пляже с двумя трансженщинами и сам пригласил их в свой номер.