Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 27 февраля 2026Путешествия

Турист выбежал голышом из номера и попросил защиты от трансгендеров в Таиланде

The Pattaya News: Трансгендеры запугали и ограбили китайского туриста в Паттайе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Отдыхавшему в Таиланде туристу из Китая пришлось спасаться бегством от трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отеле. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 1 февраля в гостинице Паттайи, однако подробности появились недавно. Китайский турист познакомился на местном пляже с двумя трансгендерными женщинами и пригласил их в свой номер. Вскоре после этого мужчина выбежал голышом из комнаты и попросил защиты от новых знакомых у персонала отеля.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

Выяснилось, что приглашенные трансженщины запугали и ограбили мужчину, похитив у него 10 тысяч бат (24,6 тысячи рублей) наличными и смартфон iPhone 15 Pro Max, после чего скрылись с места происшествия.

26 февраля полиция арестовала одного из подозреваемых, изъяв у него украденный телефон. В квартире вместе с ним проживали еще четверо трансгендеров, которые оказались причастны к ограблению и нападению на немецкого туриста 24 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Назван срок полного схода снега в Москве

    Ставшая бабушкой Лазарева заявила о «невероятном опыте» в Европе

    Российский вратарь сделал голевую передачу в матче НХЛ

    Пенсионерку арестовали за вольное исполнение государственного гимна в караоке

    Клинтон рассказала о странном допросе про НЛО

    Дачу показаний Хиллари Клинтон по делу Эпштейна назвали клоунским шоу

    14-летняя дочь Саркози показала фото в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok