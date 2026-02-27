Турист выбежал голышом из номера и попросил защиты от трансгендеров в Таиланде

The Pattaya News: Трансгендеры запугали и ограбили китайского туриста в Паттайе

Отдыхавшему в Таиланде туристу из Китая пришлось спасаться бегством от трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отеле. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 1 февраля в гостинице Паттайи, однако подробности появились недавно. Китайский турист познакомился на местном пляже с двумя трансгендерными женщинами и пригласил их в свой номер. Вскоре после этого мужчина выбежал голышом из комнаты и попросил защиты от новых знакомых у персонала отеля.

Выяснилось, что приглашенные трансженщины запугали и ограбили мужчину, похитив у него 10 тысяч бат (24,6 тысячи рублей) наличными и смартфон iPhone 15 Pro Max, после чего скрылись с места происшествия.

26 февраля полиция арестовала одного из подозреваемых, изъяв у него украденный телефон. В квартире вместе с ним проживали еще четверо трансгендеров, которые оказались причастны к ограблению и нападению на немецкого туриста 24 февраля.