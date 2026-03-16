Военный ВСУ Мельник обвинил Зеленского и Залужного в провале контрнаступления

Украинский военный Николай Мельник в эфире YouTube-канала LB Live обвинил президента Украины Владимира Зеленского, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главнокомандующего Александра Сырского в провале контрнаступления.

«Военно-политическое руководство. Залужный, Сырский, Зеленский. То есть любая проблема имеет фамилию, имя и отчество», — заявил боец.

По его словам, когда началось контрнаступление, в первые три дня стало понятно, что прорыв невозможен, впереди минные поля, а техники для разминирования уже нет. Мельник задался вопросом, зачем нужно было продолжать.

«Главная же претензия даже не в том, что мы нос разбили, нет проблем, но почему не остановились?» — возмутился он.

Военнослужащий не увидел необходимости в уничтожении морской пехоты в Крынках, в потерях военных «за никому не нужное село Работино», а также логики в штурме Артемовска (украинское название Бахмут).

Ранее в ВСУ заявили о подготовке действий, направленных на перехват инициативы на поле боя. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко.

