Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Британский журналист ответил на санкции ЕС цитатой из фильма «Брат-2»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Британский журналист Грэм Филлипс ответил на санкции, введенные против него Европейским союзом (ЕС), цитатой о «силе в правде» из российского фильма «Брат-2». Его комментарий передает ТАСС.

«Теперь мне запрещен еще и въезд в ЕС. В чем сила? В правде», — отреагировал Филлипс на внесение в санкционный список.

Журналист добавил, что введенные против него ограничения показывают, насколько ЕС боится правды.

О том, что Евросоюз включил Филлипса в санкционный список, стало известно ранее 16 марта. Также ограничения ввели против французского журналиста Адриена Боке и двух российских сотрудников СМИ — ведущего канала «Россия 1» Эрнеста Мацкявичюса и журналиста Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков), работающего на канале «Соловьев Live».

Грэм Филлипс — британский журналист и блогер, с 2014 года освещает события в Донбассе. Был внештатным сотрудником телеканала RT. Также сотрудничал с российским телеканалом «Звезда». В 2022 году Великобритания ввела против него санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

    Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

    На Украине назвали главный шанс на мир

    В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

    В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

    Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

    Китай запустил восемь спутников

    Уехавший из России комик рассказал об израильском гражданстве и чуть не заплакал

    Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

    Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok