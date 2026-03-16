Ганчев: Харьковские женщины становятся на защиту своих мужчин от ТЦК

В Харькове женщины, как сообщается, пытаются защитить своих мужчин и нередко вмешиваются, не позволяя сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) их задерживать. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши харьковские женщины становятся теперь на защиту своих мужчин. Они не хотят, чтобы их мужья, дети, сыновья, отцы умирали просто за какой-то незаконный режим», — заявил он.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.