01:36, 16 марта 2026Мир

В Италии назвали Крым примером для остального мира

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В Крыму мирно живут разные народы, этносы и религии, и это делает его примером для всего остального мира. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил итальянский политик Стефано Вальдегамбери.

«Поистине положительный пример для человечества. Там также есть небольшая, но активная итальянская община», — сказал он.

Вальдегамбери также подчеркнул, что у Крыма есть много общего с Италией. Он считает, что когда откроются границы, начнется наплыв туристов в Крым. Кроме того, по мнению политика, полуостров расцветет и в сельскохозяйственном секторе. «Российские инвестиции заложили основу и предпосылки для того, чтобы это произошло», — добавил он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму в составе Украины грозило уничтожение.

