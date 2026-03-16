Итальянский политик Вальдегамбери назвал Крым примером для остального мира

В Крыму мирно живут разные народы, этносы и религии, и это делает его примером для всего остального мира. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил итальянский политик Стефано Вальдегамбери.

«Поистине положительный пример для человечества. Там также есть небольшая, но активная итальянская община», — сказал он.

Вальдегамбери также подчеркнул, что у Крыма есть много общего с Италией. Он считает, что когда откроются границы, начнется наплыв туристов в Крым. Кроме того, по мнению политика, полуостров расцветет и в сельскохозяйственном секторе. «Российские инвестиции заложили основу и предпосылки для того, чтобы это произошло», — добавил он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму в составе Украины грозило уничтожение.