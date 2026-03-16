18:34, 16 марта 2026Спорт

В КХЛ определились все участники Кубка Гагарина

«Сибирь» обыграла ЦСКА и стала последним участником Кубка Гагарина-2026
Владислав Уткин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Сибирь» обыграла у себя дома ЦСКА со счетом 3:2 и стала последним участником Кубка Гагарина-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе новосибирцев отличились Михаил Абрамов, Чейз Приски и Антон Косолапов. За ЦСКА забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Таким образом, сибиряки набрали 65 очков в 66 матчах. За две игры до окончания регулярного чемпионата они гарантировали себе попадание в кубковую восьмерку Восточную конференции, так как идущий на девятом месте «Амур» отстает от них на пять очков.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 23 марта. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

    Последние новости

    В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

    Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

    На Украине назвали главный шанс на мир

    В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

    В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

    Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

    Китай запустил восемь спутников

    Уехавший из России комик рассказал об израильском гражданстве и чуть не заплакал

    Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

    Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

    Все новости
