В КХЛ определились все участники Кубка Гагарина

«Сибирь» обыграла ЦСКА и стала последним участником Кубка Гагарина-2026

«Сибирь» обыграла у себя дома ЦСКА со счетом 3:2 и стала последним участником Кубка Гагарина-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе новосибирцев отличились Михаил Абрамов, Чейз Приски и Антон Косолапов. За ЦСКА забили Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов.

Таким образом, сибиряки набрали 65 очков в 66 матчах. За две игры до окончания регулярного чемпионата они гарантировали себе попадание в кубковую восьмерку Восточную конференции, так как идущий на девятом месте «Амур» отстает от них на пять очков.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 23 марта. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».