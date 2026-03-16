16 марта 2026

В командовании ВСУ заявили о нетипичной атаке на Киев

Игнат: Утренняя атака ВС России на Киев была нетипичной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Утренняя атака Вооруженных сил (ВС) России на Киев была нетипичной. Такое мнение выразил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Зеркало недели».

По его словам, на Киевскую область было направлено около 30 беспилотников. Игнат уточнил, что это были дроны разных типов.

«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, [армия России] может ими управлять», — объяснил спикер ВС Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее были названы особенности атаковавшего Киев «Ланцета». Сообщалось, что беспилотник использовал искусственный интеллект.

