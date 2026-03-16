В командовании ВСУ заявили о нетипичной атаке на Киев

Игнат: Утренняя атака ВС России на Киев была нетипичной

Утренняя атака Вооруженных сил (ВС) России на Киев была нетипичной. Такое мнение выразил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат, передает Telegram-канал «Зеркало недели».

По его словам, на Киевскую область было направлено около 30 беспилотников. Игнат уточнил, что это были дроны разных типов.

«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, [армия России] может ими управлять», — объяснил спикер ВС Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее были названы особенности атаковавшего Киев «Ланцета». Сообщалось, что беспилотник использовал искусственный интеллект.