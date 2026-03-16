Названы особенности атаковавшего Киев «Ланцета»

Атаковавший Киев дрон «Ланцет» использовал искусственный интеллект и mesh-модем

Российский дрон-камикадзе «Ланцет», обломки которого нашли в центре Киева, мог использовать искусственный интеллект и mesh-модем. Особенности удара назвал Telegram-канал «Война история оружие».

Противник опубликовал снимки обломков «Ланцета», который атаковал монумент Независимости. На управляющих плоскостях барражирующего боеприпаса можно заметить круги зеленого и оранжевого цвета. Ранее такую маркировку замечали на других аппаратах, используемых Вооруженными силами России. Считается, что дроны опираются на нее для навигации в составе роя.

Также канал обратил внимание на дальность атаковавшего Киев «Ланцета». Автор допустил, что беспилотник получил mesh-модем. Расстояние от границы России до места удара составляет около 200 километров. В mesh-сетях используют принцип ячеек. Отдельные элементы сети могут выступить в качестве коммутатора для остальных участников.

В марте начальник расчета «Ланцета» сообщил, что аппаратами поражали цели на дальности более 130 километров.