14:28, 16 марта 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали санкции против российских паралимпийцев

Песков: Санкции Киева не бросят тень на успех российских паралимпийцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Санкции Киева против российских паралимпийцев не могут бросить тень на их успех. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действия киевского режима, которые не способны бросить хоть какую-то тень на столь успешные выступления наших спортсменов на Паралимпиаде», — прокомментировал соответствующее решение украинских властей пресс-секретарь президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов-паралимпийцев. Утверждается, что они якобы распространяли российскую пропаганду.

Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс обвинил Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины в попытке отвлечь внимание от спорта во время Игр в Италии. Он подчеркнул, что это вызывает разочарование.

