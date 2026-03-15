19:48, 15 марта 2026

Международный паралимпийский комитет выдвинул обвинения против Украины

МПК обвинил Украину в попытке отвлечь внимание от спорта во время Паралимпиады
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Церемония открытия Паралимпиады. Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс обвинил Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины в попытке отвлечь внимание от спорта во время Игр в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает», — заявил он. Парсонс подчеркнул, что другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо на поведение Украины, сосредоточившись на спорте.

Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия зимней Паралимпиады-2026. Отмечается, что бойкот церемонии закрытия Игр связан с участием в ней представителей России и Белоруссии. Ранее украинцы не приняли участия в церемонии открытия соревнований.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.

