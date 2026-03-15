Украина бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады

Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия зимней Паралимпиады-2026. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины.

Отмечается, что бойкот церемонии закрытия Игр связан с участием в ней представителей России и Белоруссии. Ранее украинцы не приняли участия в церемонии открытия соревнований.

Сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпиады. Ее спортсмены завоевали три золотых, семь серебряных и столько же бронзовых медалей.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо. Соревнования завершатся 15 марта. Россия представлена на них шестью спортсменами, которые завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовых награды. В командном зачете россияне идут на пятом месте.