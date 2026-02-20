Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:25, 20 февраля 2026Спорт

Сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады

Сборная Украины бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за участия России
Владислав Уткин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте украинского Паралимпийского комитета.

«Украинская паралимпийская команда бойкотирует церемонию открытия 14-х зимних Паралимпийских игр и требует, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия», — говорится в заявлении организации.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.

В настоящий момент в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит 25-я зимняя Олимпиада. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль завоевал Никита Филиппов — у него серебро в соревнованиях по ски-альпинизму.

