Сборная Украины бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за участия России

Сборная Украины объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте украинского Паралимпийского комитета.

«Украинская паралимпийская команда бойкотирует церемонию открытия 14-х зимних Паралимпийских игр и требует, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия», — говорится в заявлении организации.

14-е зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д`Ампеццо. Россия будет представлена шестью спортсменами. Они будут соревноваться с флагом и гимном страны.

В настоящий момент в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит 25-я зимняя Олимпиада. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль завоевал Никита Филиппов — у него серебро в соревнованиях по ски-альпинизму.