06:38, 16 марта 2026

В Москве основатель бренда сковородок и другой посуды сбежал из-под домашнего ареста

В Москве основатель бренда сковородок и другой посуды сбежал из-под домашнего ареста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Основателя бренда сковородок и другой посуды Moulin Villa Илью Петрова объявили в розыск в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмен является подсудимым по делу о многомиллионном мошенничестве, из-за чего он находился под домашним арестом с июля 2024 года. Однако в феврале текущего фигурант перестал являться на заседания. Оказалось, что он сбежал.

Издание предположило, что побег был связан с тем, что в конце января против Петрова было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмен и его компания также попали под процедуру банкротства за долги в сотни миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России на основе взаимодействия с МВД и ФСБ удалось добиться возмещения по уголовным делам 128 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

