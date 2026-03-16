В Москве основатель бренда сковородок и другой посуды сбежал из-под домашнего ареста

«Ъ»: Основателя бренда Moulin Villa Петрова объявили в розыск

Основателя бренда сковородок и другой посуды Moulin Villa Илью Петрова объявили в розыск в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бизнесмен является подсудимым по делу о многомиллионном мошенничестве, из-за чего он находился под домашним арестом с июля 2024 года. Однако в феврале текущего фигурант перестал являться на заседания. Оказалось, что он сбежал.

Издание предположило, что побег был связан с тем, что в конце января против Петрова было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. Бизнесмен и его компания также попали под процедуру банкротства за долги в сотни миллионов рублей.

