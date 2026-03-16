20:57, 16 марта 2026

В одной стране призвали экономить топливо

Премьер Эфиопии призвал экономить топливо на фоне войны на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов

Фото: NTB Scanpix / Stian Lysberg Solum / Reuters

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал экономить топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Представитель властей заявил, что из-за кризиса в Персидском заливе многие страны испытывают трудности с получением достаточного количества нефти.

«Пока проблему не удалось решить, мы должны экономно и рационально расходовать топливо. В связи с этим я хочу призвать все стороны — продавцов, заправочные станции, потребителей — быть бережливыми», — заявил он.

По данным РИА Новости, за неделю литр дизеля в Эфиопии подорожал до 238 быр (122 рубля), литр бензина — до 206 быр (105 рублей). Из-за этого власти увеличили субсидии на покупку топлива для населения.

Из-за топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, в Индии пострадали рестораны, отели, а также крематории. Внутренние резервы подходят к концу, в результате чего крематории перешли на электрические печи, чтобы в условиях нехватки газа не скапливались тела. Чтобы нивелировать нехватку топлива, власти разрешили ресторанам использовать для приготовления еды уголь, дрова и керосин. Также из экономии энергии было решено запретить приготовление еды во фритюре.

