В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

18:56, 16 марта 2026

В Санкт-Петербурге могут полностью запретить электросамокаты в центре города
Нина Ташевская

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге собрались полностью запретить въезд в исторический центр города на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Возможность ужесточения ограничений рассматривает Комитет по транспорту Северной столицы, заявила заместитель председателя Комтранса Александра Бахмутская во время пресс-конференции, которую транслировал ТАСС.

Замглавы ведомства пояснила, что в центре города тротуары не соответствуют ГОСТу для передвижения на электросамокатах. «Они не такой ширины, как в новых и строящихся районах. И, конечно, мы ждем этого запрета», — пояснила Бахмутская.

Сейчас в центре Петербурга запрещена только парковка электросамокатов. Оставлять СИМ нельзя в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. При этом передвигаться по центру на самокатах можно, но если путь лежит в другую часть города.

