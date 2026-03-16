В Польше заявили о перехвате российского самолета над Балтикой

В Польше заявили, что перехватили над Балтикой российский самолет Ил-20

Польские истребители якобы перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20. Об этом сообщили в Оперативном командовании видов вооруженных сил Польши, пишет ТАСС.

«Дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолет России, летевший над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ил-20 якобы выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве. Однако в Польше признали, что самолет не нарушил воздушного пространства страны.

Ранее стало известно, что в граничащем с Украиной Люблинском воеводстве на востоке Польши обнаружили обломки неопознанного летального аппарата.

