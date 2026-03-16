В Раде призвали депутатов взять власть и заключить мир

Гончаренко: Депутаты Рады должны взять власть в свои руки и заключить мир

Депутаты Верховной Рады Украины должны взять власть в стране в свои руки и решить задачи, с которыми не может разобраться текущее руководство страны. К таким действиям парламентариев призвал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Скажу банальную вещь: власть не дают — власть берут. (...) Вас избрали народными депутатами, чтобы изменить эту страну. Что-то вы сделали, что-то — нет. Но сейчас для страны есть вещи, на которые нужно отреагировать», — написал он.

По словам Гончаренко, Верховная Рада должна заключить мир с Россией. Он подчеркнул, что ни один человек в парламенте не проголосует против прекращения боевых действий. Он также отметил, что депутаты должны участвовать в мирных переговорах.

Кроме того, парламентарий призвал депутатов решить вопросы кадровых перестановок в правительстве Украины, четких сроков службы граждан в Вооруженных силах и насильственной мобилизации.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил отправить нардепов на фронт, если они не будут голосовать как нужно. Он заявил, что депутаты саботируют законопроекты, необходимые для евроинтеграции или работы с Международным валютным фондом (МВФ).