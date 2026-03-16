В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

Депутат Колесник предрек Украине беспрецедентный ответ за три дня атак на Москву

Попытки дронов ВСУ атаковать Москву означают отчаяние Украины, которую отодвинули на задний план из-за конфликта в Персидском заливе, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву. Беспилотники регистрировали в Истринском районе, Можайске и в деревне Рассудово, взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове.

Колесник объяснил, что интенсивная атака дронами на Москву является жестом отчаяния Украины, которая таким образом пытается показать свою силу и привлечь к себе утраченное внимание. Депутат напомнил, что сейчас мир обеспокоен поставками энергоносителей, которые зависят от ситуации в Ормузском проливе.

«И от Украины как бы оттягивается внимание, она ушла на десятый план. Американцев перестает интересовать Киев, а президент Владимир Зеленский пытается таким образом сказать: я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву. Но он не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично, мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история», — сказал парламентарий.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов. Такое число раскрыл мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.