11:06, 16 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

Юлия Сычева (корреспондент)

Попытки дронов ВСУ атаковать Москву означают отчаяние Украины, которую отодвинули на задний план из-за конфликта в Персидском заливе, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву. Беспилотники регистрировали в Истринском районе, Можайске и в деревне Рассудово, взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове.

Колесник объяснил, что интенсивная атака дронами на Москву является жестом отчаяния Украины, которая таким образом пытается показать свою силу и привлечь к себе утраченное внимание. Депутат напомнил, что сейчас мир обеспокоен поставками энергоносителей, которые зависят от ситуации в Ормузском проливе.

«И от Украины как бы оттягивается внимание, она ушла на десятый план. Американцев перестает интересовать Киев, а президент Владимир Зеленский пытается таким образом сказать: я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву. Но он не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично, мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история», — сказал парламентарий.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов. Такое число раскрыл мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    МИД Венгрии выступил с заявлением о новом пакете санкций ЕС

    Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

    Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину

    Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

    Москалькова рассказала о судьбе остающихся на Украине россиян

    ЕС допустил отправку военных кораблей в Ормузский пролив

    В России назвали цель трехдневной атаки дронов на Москву

    Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

    В аэропорту Ирана произошел взрыв

    Все новости
