14:18, 16 марта 2026Россия

В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение Женевских конвенций наносят удары по раненым бойцам специальной военной операции. С обвинением в адрес Киева выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

По ее словам, противник совершенствуется не только в средствах нанесения ударов. «К сожалению, даже в отношении раненых наносятся удары в нарушение Женевских конвенций, норм нравственности, морали, гуманитарного права. И мы должны совершенствоваться», — сказала она.

Ранее ВСУ атаковали крылатыми ракетами авиационного базирования SCALP-EG Киевский район столицы Донецкой народной республики. В результате повреждения получили недавно отремонтированная детская больница и поликлиника. Пострадали четыре человека.

12 марта Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по госпиталю в ДНР. Жертвами атаки стали медики.

    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    Россияне бросились избавляться от взятых в ипотеку квартир

    Мужчина решил поплавать по Москве-реке на каноэ и умер

    Долина вновь стала востребованной после скандала с квартирой

    На Западе назвали ожидаемые сроки окончания войны против Ирана

    Еврокомиссия пафосно отказалась от энергоносителей из России

    Пластический хирург раскрыла секрет красоты и молодости 56-летней звезды «Мумии»

    Врач рассказал о потенциальном возбудителе следующей пандемии

    69-летний российский телеведущий в прямом эфире упал с самоката и ударился головой

    В Кремле прокомментировали санкции против российских паралимпийцев

    Все новости
