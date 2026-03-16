В России опровергли сообщения о платном лечении ВИЧ и ЗППП

В России опровергли сообщения о платном лечении ВИЧ, ЗППП и туберкулеза

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация, что заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В качестве источника информации указывался глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он отмечал, что «медицинскую помощь при этих заболеваниях в некоторых случаях пациенты могут получить бесплатно, но такие услуги финансируются не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения из средств федерального и регионального бюджетов». Из публикаций некоторых СМИ можно было сделать вывод о том, что лечение будет платным.

В Минздраве оперативно опровергли сообщения о платном лечении этих заболеваний в России. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что лечение ВИЧ и туберкулеза в РФ входит в программу обязательного медицинского страхования. Лечение ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов, добавил помощник главы Минздрава. «Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно», — добавил Кузнецов.

Ранее в пресс-службе ведомства уже говорили, что «регионы вправе передавать средства на лечение этих заболеваний в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования и погружать в ОМС оплату лечения таких пациентов». «Однако для пациента медицинская помощь оказывается бесплатно вне зависимости от источника ее финансирования», — заключили в ведомстве.

В Иркутском областном Центре СПИД также сообщили, что никаких изменений в предоставлении лечения гражданам РФ не будет, оно останется бесплатным. «Лечение ВИЧ-инфекции никогда не было связано с ОМС. Деньги на терапию и обследование выделяются напрямую из федерального и регионального бюджета», — говорилось в сообщении.

Руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа уточнила, что такие заболевания, как ВИЧ-инфекция и туберкулез, в РФ относятся к категории социально значимых. Их диагностика и лечение гарантированно предоставляются государством бесплатно. Финансирование идет по отдельным федеральным и региональным программам, а не через стандартный тариф ОМС. Для получения помощи пациентам необходимо встать на учет в специализированных медицинских учреждениях (центрах СПИД и противотуберкулезных диспансерах). При этом эксперт подчеркивает, что полис ОМС остается фундаментальным инструментом обеспечения доступности медицины. В 2026 году, как и ранее, по нему можно получить огромный объем помощи — от приема у терапевта и вакцинации до сложных операций.

Информация о том, что ЗППП, туберкулез, ВИЧ и СПИД не лечатся по программе ОМС, получила распространение в российских СМИ. Например, об этом написали: Ura.ru, «Вечерняя Москва», «Известия».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».