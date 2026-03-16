В России оценили возможность урегулирования украинского конфликта путем переговоров

Депутат Журова: Конфликт с Украиной закончится переговорами

Надежда на урегулирование украинского конфликта путем переговоров все еще остается, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что дипломатией заканчивается любое противостояние.

«Надежда на переговоры есть всегда. Надо только, чтобы украинская сторона тоже этого хотела и предпринимала усилия. Мы-то готовы разговаривать, не готов, видимо, Киев, — сказала депутат. — Переговорные группы уже есть, они работают, но, к сожалению, Украина не собирается соглашаться на устраивающие нас условия».

Журова добавила, что конфликт в любом случае завершится переговорами, вопрос только в том, как скоро это произойдет.

«Военные действия заканчиваются переговорами — это вопрос времени. Потому что никакая война не может длиться вечно. Дипломатам все равно придется говорить и договариваться», — заключила политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев не готов к решению конфликта дипломатическим путем, поэтому Москва достигает целей специальной военной операции (СВО) на земле. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о приверженности Москвы решению конфликта путем переговоров.