Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 16 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность урегулирования украинского конфликта путем переговоров

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Надежда на урегулирование украинского конфликта путем переговоров все еще остается, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она подчеркнула, что дипломатией заканчивается любое противостояние.

«Надежда на переговоры есть всегда. Надо только, чтобы украинская сторона тоже этого хотела и предпринимала усилия. Мы-то готовы разговаривать, не готов, видимо, Киев, — сказала депутат. — Переговорные группы уже есть, они работают, но, к сожалению, Украина не собирается соглашаться на устраивающие нас условия».

Журова добавила, что конфликт в любом случае завершится переговорами, вопрос только в том, как скоро это произойдет.

«Военные действия заканчиваются переговорами — это вопрос времени. Потому что никакая война не может длиться вечно. Дипломатам все равно придется говорить и договариваться», — заключила политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев не готов к решению конфликта дипломатическим путем, поэтому Москва достигает целей специальной военной операции (СВО) на земле. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о приверженности Москвы решению конфликта путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok