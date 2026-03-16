Депутат Журавлев заявил об отверточной сборке дронов на Украине

У Украины нет никакого собственного производства вооружения, и за украинское всегда просто выдают полученное из Великобритании, США, Германии или Канады, сказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко рассказал о «вундерваффе» Украины. По его словам, это поточная сборка дронов.

Депутат обратил внимание, что у Украины нет собственного производства, а вместо этого существует отверточная сборка дронов из западных комплектующих. По его словам, это означает, что чудесную сущность этого оружия легко «превратить в мышь», если эти поставки прервать.

«С самого начала СВО говорю о том, что нам нужно разбомбить все пути снабжения ВСУ. Этими самыми беспилотниками Украина атакует Россию уже пару лет, и почему-то трассы для Storm Shadow так и не расчистила. Получается, ПВО наше успешно справляется даже с таким непрекращающимся масштабным вражеским налетом. А значит и ваффе это не такое уж и вундер», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ с позывным Алекс предложил рассказать украинским полковникам и генералам про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помогал им руководить боевыми действиями.