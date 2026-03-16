Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 16 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщение о «вундерваффе» Украины

Депутат Журавлев заявил об отверточной сборке дронов на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

У Украины нет никакого собственного производства вооружения, и за украинское всегда просто выдают полученное из Великобритании, США, Германии или Канады, сказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко рассказал о «вундерваффе» Украины. По его словам, это поточная сборка дронов.

Депутат обратил внимание, что у Украины нет собственного производства, а вместо этого существует отверточная сборка дронов из западных комплектующих. По его словам, это означает, что чудесную сущность этого оружия легко «превратить в мышь», если эти поставки прервать.

«С самого начала СВО говорю о том, что нам нужно разбомбить все пути снабжения ВСУ. Этими самыми беспилотниками Украина атакует Россию уже пару лет, и почему-то трассы для Storm Shadow так и не расчистила. Получается, ПВО наше успешно справляется даже с таким непрекращающимся масштабным вражеским налетом. А значит и ваффе это не такое уж и вундер», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ с позывным Алекс предложил рассказать украинским полковникам и генералам про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помогал им руководить боевыми действиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok