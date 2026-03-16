В России рассказали о «вундерваффе» Украины

«Царьград»: «Вундерваффе» Украины является поточная сборка дронов

«Вот это правда вундерваффе, которая позволяет истощить запасы наших "Панцирей", проложить коридоры и по этим коридорам запустить крылатые ракеты Storm Shadow по нашим стратегически важным предприятиям», — утверждает спикер.

По его словам, FPV-дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) систематически меняют частоты. «Так, недавно управляющие телеметрией перевели их в новый диапазон», — отметил Шлепченко.

По его мнению, Киев адаптировался к новым условиям и находит возможности наносить удары. «В том числе по стратегически важным предприятиям», — добавил обозреватель.

Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ с позывным Алекс предложил рассказать украинским полковникам и генералам про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помогал им руководить боевыми действиями.