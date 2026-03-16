Бывший СССР
15:20, 16 марта 2026

В России рассказали о «вундерваффе» Украины

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко рассказал о «вундерваффе» Украины. По его словам, это поточная сборка дронов.

«Вот это правда вундерваффе, которая позволяет истощить запасы наших "Панцирей", проложить коридоры и по этим коридорам запустить крылатые ракеты Storm Shadow по нашим стратегически важным предприятиям», — утверждает спикер.

По его словам, FPV-дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) систематически меняют частоты. «Так, недавно управляющие телеметрией перевели их в новый диапазон», — отметил Шлепченко.

По его мнению, Киев адаптировался к новым условиям и находит возможности наносить удары. «В том числе по стратегически важным предприятиям», — добавил обозреватель.

Ранее сообщалось, что лейтенант ВСУ с позывным Алекс предложил рассказать украинским полковникам и генералам про ChatGPT, чтобы искусственный интеллект помогал им руководить боевыми действиями.

