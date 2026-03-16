В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

Аналитик Фролов: Цены на ПЭТФ вырастут из-за блокировки Ормузского пролива

Стоимость сырья для пластиковой тары — полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — вырастет в 2026 году из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, его слова приводит «Коммерсантъ».

Основное первичное сырье для производства ПЭТФ, напомнил аналитик, — это производные переработки нефти и газа. Речь идет о параксилоле (продукта переработки нефти) и МЭГ (продукта переработки этилена). Масштабные перебои с поставками ближневосточного сырья из-за блокирования Ираном Ормузского пролива в обозримом будущем неизбежно приведут к росту цен на ПЭТФ.

При этом удорожание полиэтилентерефталата, полагает эксперт, не будет стремительным. Это обусловлено тем, что ситуация на сырьевых рынках не имеет моментальной проекции на сектор нефтехимической продукции. Однако из-за высокой импортозависимости российского рынка рост цен на ряд полимеров на внутреннем рынке все же будет зафиксирован, констатировал Фролов.

Стоимость первичного ПЭТФ в России достигла пика в начале прошлого года, когда приблизилась к 150 тысячам рублей за тонну. В дальнейшем цены начали постепенно падать, опустившись к концу 2025-го ниже 100 тысяч. В начале весны 2026-го стоимость вновь пошла вверх. Подобная динамика фиксируется на фоне сохраняющейся нехватки сырья для ПЭТФ. Из-за роста цен на пластиковую упаковку в России может подорожать ряд видов продукции, предупредили эксперты.

Война в Иране, отмечали ранее в ООН, рискует ударить в том числе по продовольственному сектору. Из-за нарушения судоходства в регионе время доставки грузов может заметно вырасти, как и стоимость логистических услуг, пояснили аналитики.