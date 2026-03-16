Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 16 марта 2026

Военнослужащим США предрекли сложности в Иране

WSJ: США столкнутся со сложностями при выполнении своих целей в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Военнослужащие США столкнутся со сложностями при выполнении своих целей в Иране, если будут размещены на объектах ядерной промышленности. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов и бывших американских военных.

По данным экспертов, лишение Ирана возможности создавать ядерное оружие было бы сложной военной операцией, которая могла бы потребовать размещения сотен военнослужащих на одном или нескольких объектах в течение нескольких дней.

«Я беспокоюсь об ударах беспилотников, самодельных взрывных устройствах и подобных ловушках, рисках заражения и о том, что нам потребуется много времени, чтобы люди были на месте», — подчеркнул бывший директор по Ирану в Совете национальной безопасности Ричард Нифью, предупредив, что любая наземная операция была бы «очень масштабной и очень сложной».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия обязательным условием для сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok