Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 16 марта 2026Мир

Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Военнослужащие США столкнутся с крайне ожесточенными боями в конфликте с Ираном, напоминающие мясорубку. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения», — сообщил он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп мог бы заключить выгодную сделку с Тегераном, но ошибся, начав военную операцию на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Дональд Трамп начал войну против страны, потому что хотел повеселиться. «Они топят корабли и наносят удары по разным местам, потому что это весело», — подчеркнул глава иранского МИД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok