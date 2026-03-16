Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

Малинен: Военные США столкнутся с невиданной мясорубкой на Ближнем Востоке

Военнослужащие США столкнутся с крайне ожесточенными боями в конфликте с Ираном, напоминающие мясорубку. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения», — сообщил он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп мог бы заключить выгодную сделку с Тегераном, но ошибся, начав военную операцию на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Дональд Трамп начал войну против страны, потому что хотел повеселиться. «Они топят корабли и наносят удары по разным местам, потому что это весело», — подчеркнул глава иранского МИД.