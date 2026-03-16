Россия
13:49, 16 марта 2026

Военный эксперт высказался о применении «секретного оружия» возле Константиновки

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный эксперт Михаил Дегтярев прокомментировал сообщения о применении так называемого «секретного оружия» в районе города Константиновки. По его словам, которые приводит «Царьград», подобные заявления в медиа нередко появляются на фоне активных боевых действий и могут быть связаны с интерпретацией кадров обстрелов.

Обозреватель отметил, что на данном направлении продолжаются бои, а подразделения пытаются закрепиться на ряде участков. «Константиновка. Тут наши вчера устроили обстрел окраины подступов к городу, чтобы облегчить задачу пехоте», — рассказал он.

По словам эксперта, удары были сосредоточены по кварталам с многоэтажной застройкой, где, как предполагается, находились укрепленные позиции. Он добавил, что бои продолжаются и на других участках, в том числе в районах частной застройки и промышленной зоны.

«Обстрел был сконцентрирован на кварталах с многоэтажной застройкой, так как тут самые мощные оборонительные укрепления», — пояснил Дегтярев.

После появления видеозаписей ударов в украинских медиа начали обсуждать версию о применении нового или «секретного» вооружения. Однако, как говорится в материале, речь может идти о боеприпасах для реактивных систем залпового огня, которые уже применяются в подобных операциях.

Дегтярев также высказался о возможных сроках развития ситуации на этом направлении. «К июню, но может, по итогам июня. Ну и, наверное, пока останусь при своем прогнозе», — считает он. При этом эксперт подчеркнул, что развитие событий в зоне боевых действий может меняться, поэтому точные прогнозы делать сложно.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне специальной военной операции. По его словам, Константиновка практически находится в оперативном окружении.

