16:21, 16 марта 2026

Богомаз: ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Брянской области
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, в результате удара оказался поврежден гражданский автомобиль. Предварительно, никто не пострадал.

Раскрывая тип используемого ВСУ для атаки вооружения, Богомаз уточнил, что удар наносился с помощью дронов-камикадзе.

«[На месте происшествия] работают оперативные и экстренные службы», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что Брянская область пережила массированную атаку ВСУ. За сутки над территорией региона России сбили 174 беспилотника.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Школьный учитель заманил подростков к себе на арбуз и устроил разврат

    Россиянам объяснили необходимость менять рацион после 50 лет

    Названы самые популярные схемы обмана водителей на дороге

    Донимавшего пожилую женщину робота задержала полиция

    Украинцы высказались о выводе ВСУ из Донбасса

    Иран ударил по объектам оружейного завода Израиля

    Народный артист России назвал получение «Оскара» неприличным

    ВСУ атаковали заправку в регионе России

    Лавров оценил готовность Киева к переговорам

    Все новости
