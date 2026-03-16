ВСУ атаковали заправку в регионе России

Богомаз: ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию в поселке Суземка Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, в результате удара оказался поврежден гражданский автомобиль. Предварительно, никто не пострадал.

Раскрывая тип используемого ВСУ для атаки вооружения, Богомаз уточнил, что удар наносился с помощью дронов-камикадзе.

«[На месте происшествия] работают оперативные и экстренные службы», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что Брянская область пережила массированную атаку ВСУ. За сутки над территорией региона России сбили 174 беспилотника.