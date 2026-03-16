Юный россиянин попытался утаить в мешке заколотую школьницу

В Удмуртии юноша заколол школьницу и спрятал ее в мешке

В Удмуртии задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над 13-летней школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, преступление произошло в поселке Кез. Что именно стало причиной конфликта, пока не сообщается. Известно, что 18-летний парень выхватил нож и нанес 13-летней школьнице множество колотых ударов, которые оказались не совместимы с жизнью. Позже он решил утаить преступление и спрятал тело подростка в мешок, который отвез в дом матери своей сожительницы и там припрятал его в гараже.

Вскоре после задержания на судебном заседании подозреваемый признал свою вину. По решению суда и ходатайству следствия на время расследования уголовного дела юношу заключили под арест в СИЗО.

