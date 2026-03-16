18:37, 16 марта 2026Силовые структуры

Юный россиянин попытался утаить в мешке заколотую школьницу

В Удмуртии юноша заколол школьницу и спрятал ее в мешке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Гараж. Архивное фото

Гараж. Архивное фото. Фото: Жилина Людмила / Фотобанк Лори

В Удмуртии задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над 13-летней школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, преступление произошло в поселке Кез. Что именно стало причиной конфликта, пока не сообщается. Известно, что 18-летний парень выхватил нож и нанес 13-летней школьнице множество колотых ударов, которые оказались не совместимы с жизнью. Позже он решил утаить преступление и спрятал тело подростка в мешок, который отвез в дом матери своей сожительницы и там припрятал его в гараже.

Вскоре после задержания на судебном заседании подозреваемый признал свою вину. По решению суда и ходатайству следствия на время расследования уголовного дела юношу заключили под арест в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в поселке Свердловский Московской области семиклассник напал на своего одноклассника и нанес ему множество колотых ранений. Выяснилось, что подросток тщательно готовился к преступлению и прихватил с собой целый арсенал.

    Последние новости

    В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

    Постоялица отеля напилась и рухнула с балкона в кусты в Таиланде

    На Украине назвали главный шанс на мир

    В «Слуге народа» отреагировали на угрозы Зеленского депутатам

    В Петербурге собрались полностью запретить электросамокаты

    Трехкратный чемпион мира рассказал о снижении числа занимающихся хоккеем

    Китай запустил восемь спутников

    Уехавший из России комик рассказал об израильском гражданстве и чуть не заплакал

    Вероятность конфискации США нефти Ирана с острова Харк описали словами «ничто не мешает»

    Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

    Все новости
