Зеленский посоветовал странам Ближнего Востока закупиться дронами-перехватчиками

Президент Украины Владимир Зеленский дал совет США и странам Ближнего Востока. По его словам, им нужно усилить собственную защиту и закупиться дронами-перехватчиками. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что война на Ближнем Востоке — это воздушная война, так что для собственной защиты государствам необходимо большое количество систем противовоздушной обороны. «Соединенные Штаты, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительный опыт. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет», — написал Зеленский.

Ранее президент республики сообщил, что Украина направила в страны Ближнего Востока три команды специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.