Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 15 марта 2026

Зеленский дал совет США и странам Ближнего Востока

Зеленский посоветовал странам Ближнего Востока закупиться дронами-перехватчиками
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал совет США и странам Ближнего Востока. По его словам, им нужно усилить собственную защиту и закупиться дронами-перехватчиками. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Зеленский пояснил, что война на Ближнем Востоке — это воздушная война, так что для собственной защиты государствам необходимо большое количество систем противовоздушной обороны. «Соединенные Штаты, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительный опыт. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет», — написал Зеленский.

Ранее президент республики сообщил, что Украина направила в страны Ближнего Востока три команды специалистов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok